Canlı | Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Ziya, Caner, Appindangoye, Papp, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Kone

Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Boldrin, Melnjak, Moroziuk, Oğuz Kağan, Umar, Oğulcan, Skoda

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- Sivasspor ligde bu sezon çıktığı tüm maçlarda gol bulan tek takım!

- Sivasspor’un ligdeki son 5 maçından 4’ü "2.5 ÜST" bitti.

- Rizespor’un son 7 resmi maçı "2-3 GOL" aralığında tamamlandı.

- Sivasspor ligde evinde 7 maçtır kazanıyor.

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İKİ EKİP ARASINDAKİ 16. MAÇ

Süper Lig´in 19. hafta maçında lider DG Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 15 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 5'ini de Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 15 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 15, Çaykur Rizespor ise 14 kez fileleri havalandırdı. Sivas’ta oynanan 7 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 2 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maçta Kayseri bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak.





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