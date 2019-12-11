Canlı | Club Brugge - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Club Brugge ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta da Bayer Leverkusen ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmalar TSİ 23.00'te başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm maçlarını Spor Arena canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Club Brugge 11'i: Mignolet; Kossounou, Mechele, Deli, Sobol; Vormer, Balanta, Vanaken, Vlietinck; Tau, Bonaventure
Real Madrid 11'i: Areola; Odriozola, Militao, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Isco; Rodrygo, Vinicius, Jovic
MERİH DEMİRAL 11'DE
Gecenin bir diğer maçında Bayer Leverkusen ile Juventus, Almanya'da karşılaşıyor.
Leverkusen 11'i: Hradecky, Sven Bender, Dragovic, Lars Bender, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Diaby, Havertz, Bellarabi, Alario
Juventus 11'i: Buffon, Danilo, Rugani, Merih Demiral, De Sciglio, Cuadrado, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo
Gecenin diğer maçları şöyle;
Olympiakos - Kızılyıldız
Bayern Münih - Tottenham
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
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