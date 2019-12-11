MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Club Brugge - Real Madrid
GeriFutbol Canlı | Club Brugge - Real Madrid
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.12.2019 - 23:00, Son Güncelleme:

Canlı | Club Brugge - Real Madrid

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Club Brugge - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Club Brugge ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta da Bayer Leverkusen ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmalar TSİ 23.00'te başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm maçlarını Spor Arena canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Club Brugge 11'i: Mignolet; Kossounou, Mechele, Deli, Sobol; Vormer, Balanta, Vanaken, Vlietinck; Tau, Bonaventure

Real Madrid 11'i: Areola; Odriozola, Militao, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Isco; Rodrygo, Vinicius, Jovic

MERİH DEMİRAL 11'DE

Gecenin bir diğer maçında Bayer Leverkusen ile Juventus, Almanya'da karşılaşıyor.

Leverkusen 11'i: Hradecky, Sven Bender, Dragovic, Lars Bender, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Diaby, Havertz, Bellarabi, Alario

Juventus 11'i: Buffon, Danilo, Rugani, Merih Demiral, De Sciglio, Cuadrado, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

Canlı | Club Brugge - Real Madrid

Gecenin diğer maçları şöyle;

Olympiakos - Kızılyıldız

Bayern Münih - Tottenham

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle