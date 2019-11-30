CANLI | Çaykur Rizespor - Konyaspor
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halis Özkahya düdük çalıyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İbrahim Bozbey.
Saat 15.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Zafer, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Attamah, Samudio, Umar, Vetrih, Oğulcan.
Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Konyaspor savunmasının hatalı pasının ardından topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
9. dakikada sağ kanattan topla buluşan Oğulcan çizgi dibine kadar inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Umar kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
11. dakikada Melnjak'ın ayağından seken topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
37. dakikada Attamah'ın pasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunda Skubic topu uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
(İkinci yarı oynanıyor...)
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