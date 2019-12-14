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Spor Arena
14.12.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

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CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Kamil Çetin üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bilal Köseoğlu.

Saat 15.00'dan itibaren beIN SPORS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla anbean 3 boyutlu olarak takip edebilirsiniz.

CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Aminu.

Kasımpaşa XI: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita.

CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

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