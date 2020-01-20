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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

Canlı | Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

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Canlı | Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, evinde başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio

Canlı | Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği


Beşiktaş U17'den Rize'nin gençlerine muhteşem gol;



 

Canlı | Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

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