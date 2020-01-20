Canlı | Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Süper Lig 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, evinde başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio
Beşiktaş U17'den Rize'nin gençlerine muhteşem gol;
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