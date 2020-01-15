Canlı | Çaykur Rizespor Galatasaray
Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ı ağırlıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan Çağlayan
Galatasaray ilk 11'i: Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao
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"Rizespor - Galatasaray" karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %46'sı deplasman ekibi Galatasaray'a güveniyor.
Galatasaray ligin ilk yarısının en az gol yiyen takımı oldu.
Galatasaray’ın son 5 resmi maçı 2.5 gol üzeri tamamlanırken bu 5 maçın 4’ü ise 3.5 gol üzeri bitti.
Rizespor’un ligdeki son 5 maçının ilk yarısında gol atıldı.
Rizespor çıktığı son 10 resmi maçın 8’inde gol yedi.
İki ekip arasında 1 Kasım’da oynanan mücadeleyi 2-0’lık skorla Galatasaray kazanmıştı.
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