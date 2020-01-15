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Spor Arena
Haber Giriş: 15.01.2020 - 19:29,Son Güncelleme:/

Canlı | Çaykur Rizespor Galatasaray

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Canlı | Çaykur Rizespor Galatasaray

Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ı ağırlıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan Çağlayan 

Galatasaray ilk 11'i: Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

Canlı | Çaykur Rizespor Galatasaray

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Karşılaşmada ilk düdük çaldığı andan itibaren Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksın.

Aşağıdaki görsele tıklaman yeterli olacak...

Canlı | Çaykur Rizespor Galatasaray

"Rizespor - Galatasaray" karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %46'sı deplasman ekibi Galatasaray'a güveniyor.

Galatasaray ligin ilk yarısının en az gol yiyen takımı oldu.

Galatasaray’ın son 5 resmi maçı 2.5 gol üzeri tamamlanırken bu 5 maçın 4’ü ise 3.5 gol üzeri bitti.

Rizespor’un ligdeki son 5 maçının ilk yarısında gol atıldı.

Rizespor çıktığı son 10 resmi maçın 8’inde gol yedi.

İki ekip arasında 1 Kasım’da oynanan mücadeleyi 2-0’lık skorla Galatasaray kazanmıştı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Canlı | Çaykur Rizespor Galatasaray

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