Canlı | Çaykur Rizespor Fenerbahçe

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay; Isla, Zanka, Jailson, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Vetrih, Umar Aminu, Boldrin, Oğulcan

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 16. haftada Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisindeki 11'inden mecburi bir değişiklik yaptı. Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Zanka'ya görev verdi.

Kalede Altay Bayındır'ın yer aldığı Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Isla, Jailson, Zanka ve Dirar'dan oluştu. Savunmanın önünde Gustavo ve Ozan Tufan yer alırken, kanatlarda Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç forma giydi. Santrfor arkasında Kruse'ye görev veren Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'i oynattı.



- Vedat Muric eski takımına karşı



Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muric, geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez rakip olarak forma giydi. Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarı Muric'e sevgi gösterisinde bulundu.

Çaykur Rizespor'da ise sezon başında Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak yedek olarak kadroda yer buldu.



-Fenerbahçe'de 5 eksik



Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize'ye getirilmedi.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belezoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Emre'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Murat Sağlam ve Adil Rami oturdu.

Ev sahibi ekip de geçen hafta 2-0 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 1 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Moroziuk'un yerine defansın sağında Orhan Ovacıklı'ya görev verdi.



- Maça ilgi büyük



Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi.



Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 793 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 12 bin taraftar destek verdi.



Öte yandan, Çaykur Rizespor taraftarları maçtan önce dev Türkiye ve

Doğu Türkistan bayrağının yanı sıra "Doğu Türkistan Türk'tür Türk kalacak" yazılı pankart açtı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal birlikte izledi.