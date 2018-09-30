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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
30.09.2018 - 17:53, Son Güncelleme:

Canlı | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe

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Canlı | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında boy gösteriyor. Çaykur Didi Stadı'nda başlama saati 19:00 olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Rizespor 30. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Umar Aminu 34. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Samudio'nun golüyle durum 3-0 oldu.

 İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Orhan, Mehmet, Brabec, Ali, Saadane, Musa, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani.

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Canlı | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe

MAÇTAN NOTLAR

FENERBAHÇE'DE KADRO DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu kadroyu değiştirmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ilk 11'i ile Çaykur Rizespor karşısına çıktı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ile Tolga Ciğerci kadroda yer almadı.

İKİ BAŞKAN KAHVALTIDA BULUŞTU

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini kahvaltıda ağırladı. Fındıklı ilçesindeki bir restoranda verilen kahvaltıda Çaykur Rizesporlu yöneticilerde yer aldı. İki başkan karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Didi stadyumunda yeşil mavili taraftarların selfie teklifini geri çevirmedi, fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.

SARI LACİVERTLİ TARAFTARLAR YERİNİ ALDI

Fenerbahçe taraftarları Çaykur Rizespor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 800 dolayında sarı lacivertli taraftar kendilerine ayrılan tribünde karşılaşmayı izledi. Taraftarlar takımlarını destekledi.

OKAN BURUK'UN İLK MAÇI

Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Okan Buruk, takımın başında ilk kez Süper Ligde sahaya çıktı. Buruk karşılaşma öncesİ Fenerbahçe'de teknik direktör Phılıp Cocu ile bir araya geldi, başarılar diledi.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Marvane Saadane, teknik direktör İbrahim Üzülmez döneminde orta sahada görev alırken teknik direktör Okan Buruk ile görev yeri stoper mevkii oldu. Sakatlığı bulunan Musa Çağıran' da 3 haftalık aranın ardından sahalara geri döndü, ilk 11'de yer aldı. Kart cezalısı olan Matic Fink'in yerine teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Mehmet Uslu'ya görev verdi.

STADYUM DOLDU

Çaykur Rziesporlu taraftarlarda karşılaşmaya ilgi gösterdi. Yeşil mavili yaklaşık 14 bin dolayında taraftar karşılaşmayı izledi, tribünleri doldurdu.

PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILAR

Çaykur Rizesporlu futrbolcular sahaya ellerinde 'Bağımlı olma, özgür ol. Hayde parkalum' yazılı pankartla çıktı.

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