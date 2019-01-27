CANLI! Çaykur Rizespor - Akhisarspor
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında son iki sırada bulunan Çaykur Rizespor ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ligde zor zamanlar geçiren iki takım karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan olan karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetiyor.
Karadeniz temsilcisi, 18 haftada topladığı 15 puanla son sırada yer alırken, Akhisarspor, 17 puanla 17. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'un 11'i: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet, Abdullah, Petrucci, Umar, Aatif, Samudio, Vedat.
Akhisarspor'un 11'i: Fatih, Lopes, Caner, Cocalic, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Cikalleshi.
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