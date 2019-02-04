CANLI Bursaspor 0-0 Atiker Konyaspor
Süper Lig'in kapanış maçında Bursaspor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Bursaspor, 43. dakikada Umut Nayir'le penaltıdan yararlanamadı. Maçın ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Ligi'nde 20'nci haftanın perdesi Bursa'da kapanıyor. İki renkdaş takımı karşı karşıya getirecek mücadelede Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor´u ağırlıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan bu zorlu randevu saat 20.00'de başladı. Kritik mücadelede ise hakem Halis Özkahya düdük çalıyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını da Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor.
Bursaspor'un 11'i; Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Tunay, Umut Nayir.
Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Traore, Ömer Ali Şahiner, Jahovic.
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