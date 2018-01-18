CANLI | Bucaspor 0-3 Galatasaray

Bucaspor Galatasaray maçı bu akşam Türkiye Kupası'nda oldukça heyecan seviyesi yüksek kaliteli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyor.



Bucaspor'un 11'i:



Hüseyin, Alpay, Sancar, Saruhan, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Toraman, Sancar, İlyas

Galatasaray'ın ilk 11'i

Eray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Belhanda, Yasin, Feghouli, Gomis

Bucaspor - Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Bucaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ideale yakın bir kadroyla sahaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Mariano, Maicon, Feghouli, Belhanda, Selçuk, Gomis ve Yasin'i ilk 11'de görevlendirirken, kalede Muslera'nın yerine Eray'ı oynattı. Ndiaye ve Rodrigues'i yedek soyunduran Terim; Latovlevici, Donk ve Koray'ı da sahaya sürdü. Galatasaray'da ikinci yarı lisansı çıkarılan tecrübeli futbolcu Hakan Balta bu sezon ilk kez resmi bir maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray ile Bucaspor 8 yıl sonra İzmir'de karşılaştı. En son 2010-2011 sezonunda Atatürk Stadı'nda Süper Lig mücadelesinde kozlarını paylaşan iki ekibin maçında Galatasaray, sarı-lacivertlileri 1-0 yenmişti.

Her iki takım taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Galatasaraylı futbolseverler kale arkası misafir tribün, VIP ve balkon tribününde maçı izlerken, Bucaspor'a gönül verenler kale arkaları, kapalı ve maratondan takımlarını destekledi.

İzmir emniyeti karşılaşmada kuş uçurtmadı. Buca Tınaztepe girişinde çevre illerden otobüslerle maça gelen Galatasaraylı taraftarları durduran emniyet mensupları, üzerlerinde yanıcı, patlayıcı ve kesici alet bulunanları stat çevresine sokmadı. İki takım taraftarının da karşı karşıya gelmemesi için önlemler alan emniyet, özel araçları da teker teker aradı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de düzenlenen terör saldırısında şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin'in ailesini unutmadı. Terim, Sekin'in çocukları Nisanur, Dila ve Tolunay'a Galatasaray formaları hediye etti. Tüm tribünler Terim ve Sekin'in ailesini alkış yağmuruna tuttu. Anne Rabia Sekin de duygusal anlar yaşadı.



