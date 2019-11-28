CANLI | Beşiktaş - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Beşiktaş Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında Beşiktaş ile Slovan Bratislava karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ XI: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut.
SLOVAN BRATISLAVA XI: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar.
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