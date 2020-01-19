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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 17:06,Son Güncelleme:/

Canlı | Beşiktaş Sivasspor

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Canlı | Beşiktaş Sivasspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Fatih, Ziya, Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare

Canlı | Beşiktaş Sivasspor


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