Haber Giriş: 19.01.2020 - 17:06,
Canlı | Beşiktaş Sivasspor
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak
Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Fatih, Ziya, Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare
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