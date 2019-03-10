CANLI Beşiktaş - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
KADROLAR
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Mücahit
Maçtan dakikalar:
4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic'in ortasında ceza sahası içinde Lens'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntışı’dan döndü.
14. dakikada Burak Yılmaz’ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
20. dakikada Miloseviç’in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
24. dakikada Ljajic’in kafa ile indirdiği topta Lens’in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.
34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
KAGAWA YEDEKLER ARASINDA
Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa bir maçlık aranın ardından kadroya döndü. Kayserispor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kagawa, hafta içinde yapılan çalışmalara tam randımanlı olarak katılamadığı gerekçesiyle Atiker Konyaspor maçında 11’de tercih edilmedi. Japon futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
BEŞİKTAŞ’TA İKİ İSİM CEZA SINIRDA
Siyah beyazlı ekipte iki isim Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Vodafone Pak’ta oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
MEHMET ÖZDİLEK TRİBÜNDE
Beşiktaş - Atiker Konyaspor karşılaşmasını teknik direktör Mehmet Özdilek de tribünden takip etti. Hafta ortasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesinin ardından ismi Beşiktaş ile anılan Mehmet Özdilek, karşılaşmayı tribünden izledi.
KONYASPOR’UN OTOBÜSÜ KAZA YAPTI
Atiker Konyaspor kafilesini taşıyan otobüs, mücadele öncesi oyuncuları stadyuma bıraktıktan sonra kaza yaptı. Oyuncuları stada bıraktıktan sonra Vodafone Park’ta kendisine ayrılan bölüme park etmeye çalışan otobüs şoförü, geriye geldiği sırada duvara çarptı ve otobüste arka cam tamamen düştü.
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