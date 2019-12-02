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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.12.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Canlı | Beşiktaş - Kayserispor

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Canlı | Beşiktaş - Kayserispor

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Karius , Gökhan Gönül , Vida , Roco , Caner Erkin , Atiba , Elneny , Diaby , Adem Ljajic , N'Koudou , Burak Yılmaz

Kayserispor XI: Lung , Lopez , Poulain , Abdennour , Yasir , Hasan , Şamil , Djedje , Mensah , Emre Demir , Adebayor

Canlı | Beşiktaş - Kayserispor

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

 

Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Beşiktaş, bu maçların tamamında rakibine gol attı ve yarısında kalesini gole kapattı. Beşiktaş deplasmanında çıktığı 14 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen ve son altı maçta galip gelemeyen Kayserispor, bu deplasmandaki son galibiyetini Ekim 2011'de elde etmişti.

Süper Lig'de evindeki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, ligde iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Buna ek olarak, evindeki son 34 maçta da rakip fileleri havalandıran siyah beyazlılar, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Evindeki son üç maçta gol yemeyen Beşiktaş, Şubat 2016'daki dört maçlık seriden bu yana en uzun gol yememe serisini yaşıyor. Süper Lig'deki son 19 maçının sadece ikisini kazanabilen Kayserispor, bu iki galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı elde etti.

Ligdeki son dokuz deplasman maçını kazanamayan Kayserispor, devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi. Son dört deplasman maçından puansız ayrılan Kayserispor, 11 maçtır dış sahada kalesini gole kapatamıyor. Altıncı haftadaki 4-1'lik Trabzonspor yenilgisinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş kalesine çekilen 65 şutun sadece biri gol oldu.

Bu sezon ligde Göztepe ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan takım Beşiktaş. Kayserispor ise Gaziantep FK'nın ardından, en az maçta gole kapama yapan ekip. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda maç kazanamayan tek takım Kayserispor, Sivasspor ile birlikte evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri Beşiktaş. Beşiktaş, 2019 senesinde Burak Yılmaz'ın gol attığı 11 Süper Lig maçının dokuzunu kazandı ve rakiplerine mağlup olmadı.

 

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