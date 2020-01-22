CANLI | Beşiktaş - Erzurumspor

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Oğuzhan, Nkodou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir

Erzurumspor'un Beşiktaş ilk 11'i: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba, İbrahim, Rashad, Oltan, Hasan Ayaroğlu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.



Siyah-beyazlılar çıkış peşinde



Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.

2005-2006'da artı 5'te kaldı

Ligin 2005-2006 sezonunda 26 gol atan ve 21 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, artı 5 averaja imza attı.

Ligdeki averaj durumu

Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, artı averaja sahip en kötü ikinci takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu alanda Hes Kablo Kayserispor (-30), Antalyaspor (-21), MKE Ankaragücü (-20), Kasımpaşa (-14), Çaykur Rizespor (-8), İttifak Holding Konyaspor (-8), Gençlerbirliği (-6), Yukatel Denizlispor (-5), Gaziantep FK (-4) ve Göztepe (+2) takımlarını geçebildi.

Beşiktaş, 9. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un (+7) yanı sıra üstündeki 6 takımın gerisinde kaldı.

Son 8 sezonun en az golünü attı

Beşiktaş, son 8 sezonun en az golünü teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde attı.

Ligin 2011-2012 sezonunda 18. haftada 27 golde kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 2013-2014'te 33 gol bulan Beşiktaş, 2014-2015'te 29, 2015-2016'da 42, 2016-2017'de 34 ve sonraki 2 sezon ise 31'er gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 18. haftasında ise 28 golde kaldı.

Son 7 sezonun en kötü savunma performansı

Beşiktaş, son 7 sezonun en kötü savunma performansını 2019-2020'de gösterdi. Ligin 18. haftasında kalesinde 24 gol gören Beşiktaş, 2012-2013'ün aynı haftasında 27 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonların 18. haftaları sonunda sırasıyla 18, 16, 18, 14, 17 ve 23 gole engel olamadı.

Geride kalan 5 maçta attığından çok yedi

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in geride kalan son 5 maçında attığı golden çok yedi. Ligdeki son 5 karşılaşmasında fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda Sivasspor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta Kasımpaşa'ya 3-2 ve Gençlerbirliği'ne 4-1 üstünlük kurabildi.

Gol yeme serisi her hafta yükseliyor

Beşiktaş'ın ligde gol yeme serisi de her hafta yükseliyor. Ligin 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında kalesini gole kapayan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 6 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Kayserispor ve Gençlerbirliği'nden birer, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den ise 3 gol yedi.





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