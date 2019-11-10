CANLI | Beşiktaş - Denizlispor
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalıyor.
Saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena 3 Boyutlu Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak.
Denizlispor XI: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega.
BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Denizlispor'u ağırlıyor. 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor. Özgür Yankaya'nın yönettiği karşılaşmada Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yardımcılıkları üstleniyor.
Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'deki son 2 karşılaşmada Galatasaray'a 1-0, Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u yenerek galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.
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