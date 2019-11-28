CANLI | Beşiktaş - Bratislava maçının ilk 11'leri!
UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Beşiktaş Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Siyah beyazlı ekip Vodafone Park'ta seyirci desteği ile oynayacağı maçta avantajlı durumda bulunuyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini yenmesi durumunda mali anlamda takıma destek sağlayacak. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı istatistikleri ve maçla ilgili merak edilen bilgiler.
Beşiktaş bu akşam Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş Slovan Bratislava maçında Arnavutluk Futbol Fedrasyonu'ndan Enea Jogji düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip, Slovak takımlarıyla karşı karşıya geldiği maçlarda 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. İşte, Beşiktaş Slovan Bratislava maçıyla ilgili detaylar.
İŞTE İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ XI: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut.
SLOVAN BRATISLAVA XI: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar.
BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek. 28 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Fedrasyonu'ndan Enea Jogji yönetecek.
LENS DOUGLAS VE DORUKHAN KADRODA YOK
Son dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil.
İlk maçta 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşısında bu defa prestij mücadelesine çıkacak Siyah-beyazlılar yine de tüm dikkatini lige verdiği için rotasyona gidebilir.
Lens cezalı, Douglas ve Dorukhan devam eden sakatlıkları yüzünden forma giymeyecekler.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Burak Yılmaz, Ljajic, Elneny, Atiba ve Diaby gibi as oyuncuları dinlendireceği gelen bilgiler arasında.
Slovan Bratislava’da da Apau ile 4 gole sahip Strelec sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a gelmediler.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.
FARKLI MAĞLUBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.
HÜKMEN GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.
EVİNDE 111. MAÇ
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 111. iç saha maçını bugün yapacak.
Avrupa kupalarında rakiplerini 110 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı.
Evindeki maçlarda rakiplerine 167 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 112 gol gördü.
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