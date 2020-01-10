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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:47,Son Güncelleme:/

CANLI İZLE | Beşiktaş - Altınordu

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CANLI İZLE | Beşiktaş - Altınordu

Beşiktaş, devre arasında ikinci hazırlık maçında Altınordu ile kozlarını paylaşıyor. Antalya'da oynanan mücadeleyi canlı izlemek için detaylar haberimizde...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşılaşıyor.

Saat 16.30'da başlayan ve Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.

Maçı Beşiktaş resmi Youtube hesabından canlı izlemek için tıklayın...

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