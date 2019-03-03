CANLI| BB Erzurumspor – Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Karşılaşmayı anbean "Spor Arena Canlı Takip" sayfamızdan takip edebilirsiniz...
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ...
Galatasaray: Muslera, Marcao, Semih, Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou.
Erzurumspor: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad.
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Maçtan önemli dakikalar
6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.
9. dakikada Scuk’un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda’nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
18. dakikada Obertan’ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera’nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0
24. dakikada Belhada’nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti.
42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli’ye bıraktı. Feghouli’nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi BB Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonlandı.
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