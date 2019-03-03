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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.03.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

CANLI| BB Erzurumspor – Galatasaray

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CANLI| BB Erzurumspor – Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Karşılaşmayı anbean "Spor Arena Canlı Takip" sayfamızdan takip edebilirsiniz...

 

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ...

Galatasaray: Muslera, Marcao, Semih, Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou.

Erzurumspor: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad.

Karşılaşmayı anbean takip etmek için aşağıdaki görsele tıklayın!

CANLI| BB Erzurumspor – Galatasaray

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

9. dakikada Scuk’un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

10. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 

13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda’nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 

18. dakikada Obertan’ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera’nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0 

24. dakikada Belhada’nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti. 

42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli’ye bıraktı. Feghouli’nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı. 

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi BB Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonlandı. 

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