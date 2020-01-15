Canlı | BB Erzurumspor Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BB Erzurumspor Beşiktaş'ı misafir ediyor. Hakem Koray Gençerler'in yönettiği bu maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Necip Uysal, Elneny, Diaby, Nkoudou, Umut Nayir
CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!
Karşılaşmada ilk düdük çaldığı andan itibaren Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksın.
Aşağıdaki görsele tıklaman yeterli olacak...
"BB Erzurumspor - Beşiktaş" karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45'ten fazlası deplasman ekibi Beşiktaş'a güveniyor.
- Beşiktaş’ın ligde çıktığı son 5 maçın 4’ü karşılıklı golle tamamlandı.
- BB Erzurumspor’un ligdeki son 5 maçının 4’ünde ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
- İki ekip arasında geçen sezon oynanan 2 maç da karşılıklı golle tamamlanmıştı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle