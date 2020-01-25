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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

Canlı | Bayern Münih Schalke maçı

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Canlı | Bayern Münih Schalke maçı

Bundesliga'da 19. hafta maçında Bayern Münih ile Schalke karşı karşıya geliyor. Ozan Kabak'ın ilk 11'de başladığı bu maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Kimmich, Thiago, Perisic, Goretzka, Davies, Müller, Lewandowski

Schalke: Schubert, Ozan Kabak, Nastasic, Kenny, Oczipka, Mascarell, Suat, Caligiuri, Harit, Gregoritsch, Matondo

Canlı | Bayern Münih Schalke maçı

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Canlı | Bayern Münih Schalke maçı

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Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın hikayesini izleyelim...

Canlı | Bayern Münih Schalke maçı

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