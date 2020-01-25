Canlı | Bayern Münih Schalke maçı
Bundesliga'da 19. hafta maçında Bayern Münih ile Schalke karşı karşıya geliyor. Ozan Kabak'ın ilk 11'de başladığı bu maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Kimmich, Thiago, Perisic, Goretzka, Davies, Müller, Lewandowski
Schalke: Schubert, Ozan Kabak, Nastasic, Kenny, Oczipka, Mascarell, Suat, Caligiuri, Harit, Gregoritsch, Matondo
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