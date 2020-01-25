Canlı | Bayern Münih Schalke maçı

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Kimmich, Thiago, Perisic, Goretzka, Davies, Müller, Lewandowski

Schalke: Schubert, Ozan Kabak, Nastasic, Kenny, Oczipka, Mascarell, Suat, Caligiuri, Harit, Gregoritsch, Matondo

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Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın hikayesini izleyelim...





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