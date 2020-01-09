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Basketbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Canlı | Baskonia Fenerbahçe Beko

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Canlı | Baskonia Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

THY Euroleague'de ikinci devre heyecanı başlıyor. Altı galibiyetle 14. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia takımına konuk oluyor. 

Canlı | Baskonia Fenerbahçe Beko

TEK MAÇ FIRSATI MİSLİ.COM'DA!

Fenerbahçe Beko'nun zorlu İspanya deplasmanındaki Saski Bakonia maçı öncesi iddaa oynamak isterseniz, bu istatistikler size anahtar olacaktır.

- İki ekip arasındaki son 4 maçı Fenerbahçe Beko kazandı.

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de çıktığı 324 maçın 190’ını kazandı.

- Saski Baskonia, Euroleague’de bu sezon evinde çıktığı 8 maçın 5’ini kazandı.

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de bu sezon deplasmanda çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de çıktığı son 6 maçta rakiplerine 80 ve üzeri sayı şansı tanıdı.

Karşılaşma sırasında CANLI BAHİS de Misli.com'da olacak!

Canlı | Baskonia Fenerbahçe Beko

 

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