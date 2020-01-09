Canlı | Baskonia Fenerbahçe Beko
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
THY Euroleague'de ikinci devre heyecanı başlıyor. Altı galibiyetle 14. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia takımına konuk oluyor.
Fenerbahçe Beko'nun zorlu İspanya deplasmanındaki Saski Bakonia maçı öncesi iddaa oynamak isterseniz, bu istatistikler size anahtar olacaktır.
- İki ekip arasındaki son 4 maçı Fenerbahçe Beko kazandı.
- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de çıktığı 324 maçın 190’ını kazandı.
- Saski Baskonia, Euroleague’de bu sezon evinde çıktığı 8 maçın 5’ini kazandı.
- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de bu sezon deplasmanda çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.
- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de çıktığı son 6 maçta rakiplerine 80 ve üzeri sayı şansı tanıdı.
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Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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