CANLI | Başakşehir - Roma
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Başakşehir sahasında Roma ile kozlarını paylaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir ile Roma karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR XI: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
ROMA XI: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.
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