MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Başakşehir Kasımpaşa
GeriFutbol Canlı | Başakşehir Kasımpaşa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.12.2019 - 11:51,Son Güncelleme:/

Canlı | Başakşehir Kasımpaşa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Başakşehir Kasımpaşa

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Popov, Karim Hafez, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

Canlı | Başakşehir Kasımpaşa

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

- Başakşehir, iç sahada oynadığı son 8 maçın tamamında gol atmayı başardı.

- Kasımpaşa, bu maç öncesinde, aldığı 9 yenilgiyle ligin en fazla mağlubiyet yaşayan 3 takımından biriydi.

- İki takım arasında oynanan son 10 maça baktığımızda 5'inin "2-3 GOL" aralığında bittiğini görüyoruz.

 

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Canlı | Başakşehir Kasımpaşa


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle