Canlı | Başakşehir Kasımpaşa
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Popov, Karim Hafez, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam
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- Başakşehir, iç sahada oynadığı son 8 maçın tamamında gol atmayı başardı.
- Kasımpaşa, bu maç öncesinde, aldığı 9 yenilgiyle ligin en fazla mağlubiyet yaşayan 3 takımından biriydi.
- İki takım arasında oynanan son 10 maça baktığımızda 5'inin "2-3 GOL" aralığında bittiğini görüyoruz.
Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...
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