Canlı | Barcelona Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK MAÇI BARCELONA KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Barcelona rahat kazandı.

Yıldız oyuncusu Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakibine 74-64 mağlup oldu.

İki ekip, tarihinde daha önce 32 kez karşılaştı. Bu 32 randevunun 12'sini lacivert-beyazlılar kazanırken, İspanyol ekibi sahadan 20 kez galip ayrıldı.

Anadolu Efes ile Barcelona geçen sezon play-off etabında karşılaşmış ve çekişmeli geçen seride rakibine 3-2 üstünlük kuran lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.