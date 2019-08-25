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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Canlı bahis geliyor!

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Canlı bahis geliyor!

Spor bahis oyunlarında yeni dönem, bahisçilere daha çok ve daha kazançlı fırsatlar getiriyor. Türkiye’nin en büyük sanal bayisi Misli.Com Kurumsal İletişim Müdürü Nazlı Öztürk, “Çok iyi hazırlandık. Yeni oyun ve sürprizlerimizle geliyoruz. 5 dakika içinde para hesaba yatacak” dedi.

Spor bahis oyunlarında 28 Ağustos’ta yeni dönem başlıyor. Bahisçiler için artık daha çok oyun seçene olacak. Türkiye’nin en büyük sanal bahis bayisi Misli. com Kurumsal İletişim Müdürü Nazlı Öztürk, bahisseverleri hangi yenilikleri beklediğini anlattı.

· Misli.com’da canlı bahis ne zaman başlıyor?

· Büyük gün 28 Ağustos. Bu tarihten itibaren canlı bahis oynatabileceğimiz maçlar yer alacak.

· Sadece internette mi oynanabilecek?

· Üyelerimiz, yenilenen Misli mobil uygulamaları, mobil sitesi ve web sitesinden canlı bahis oynayabilecek. Birçok yenilik ve servislerimizle hem çok iddialıyız, hem de çok iyi hazırlandık.

SNOOKER DA VAR

· Yeni oyunlar hangileri?

· Futbol, basketbol, tenis, voleybolun yanı sıra artık snooker ve hentbol da olacak. Yeni oyunlarımızın arasında ‘Sıradaki Golü Kim Atar?’, ‘Maçın Kalanını Kim Kazanır?’, ‘Hangi Yarıda Daha Çok Gol Olur?’, ‘Uzatmaları Kim Kazanır?’, ‘Uzatmalar Alt/Üst’ gibi alternatifler var. Ayrıca ‘Korner Bahisleri’ de Misli.com bülteninde yer alacak. · Basketbolda yenilik var mı? · Evet, yeni bahis türlerimiz var. Üyelerimizin en keyif alacağını düşündüğümüz yeni favori oyun ‘Ev Sahibi Toplam Sayı Alt/Üst’ ve ‘Deplasman Takımı Toplam Sayı Alt/Üst’ olarak göze çarpıyor.

· Canlı bahisi Misli.com’da oynamanın avantajları neler?

·Canlı bahis platformlarımızdan hızlı ve en gelişmiş teknolojik olanaklarla oynanabilecek. Kolay ara yüz, kazandıran tüyolar ve akıllı yan servisler olacak. Türkiye’nin yasal bahis sitesi Misli.com’da para çekme ve yatırma işlemlerinizi en güvenli şekilde yapabilirsiniz. Kazancınızı anında banka hesabınıza aktarıp, dilediğiniz zaman da Misli hesabınıza para gönderebilirsiniz.

Canlı bahis geliyor

· Yeni içeriğinizle ilgili sürprizleriniz neler? ·

Çok güçlü bir yorumcu kadrosuyla geliyoruz. Sporseverlerin yakından tanıdığı Ali Ece, Serdar Ali Çelikler, Fuat Akdağ, Evren Göz, Can Tongo, Ceyla Büyükuzun ve Mutlu Ulusoy gibi isimler Misli.com’da olacak. Canlı yayınlarda dev ekibimizle sürprizlere hazırlanıyoruz. Yeni dönemde Misli.com’da heyecan çok diyor, kampanyalar ve sürpriz hediyelerimizle üyelerimizi davet ediyoruz.

PARA 5 DAKİKADA HESAPTA

Canlı Bahis nasıl oynanır?

· Canlı bahis; müsabakanın başlangıcından birkaç dakika önce açıklanacak oranlarla birlikte bitiş düdüğüne kadar (uzatma durumu yoksa) oynanabilecek. Ayrıca canlı bahis kombine etmeden tek maç oynanabilecek. Tek maçların sayısı çoğalacak, oranlar yeni dönemle birlikte yükselecek ve artık bahisçiler daha fazla kazanabilecek. Kazanan canlı bahis kupon ikramiyeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatacak.

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