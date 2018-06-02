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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Aziz Yıldırım'dan tarihi çağrı: Futbolu sen yönet, amatörü ben
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Futbol
02.06.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'dan tarihi çağrı: Futbolu sen yönet, amatörü ben

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Fenerabahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongrede ateşli bir konuşma yaptı. Yıldırım Ali Koç'a, "Gel futbolu sen yönet, amatörü de ben yöneteyim. Dediğin kadar parayı ben de koyacağım" dedi.

Yıldırım'ın konuşması şu şekilde:

Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor. Birbimize saygılı olalım. Ayıp ya. Neyi paylaşamıyorsunuz. Tribüne gelip bağırmayanlar kongre salonuna gelip amigo gibi bağırmasın. Saygıyı öğrenin önce. 6 dakikada dedik ki hep beraber eğlenelim, neşelenelim. Bu ne ama ya? Fenerbahçe bana büyük bir onur bağışladı. Her Fenerbahçeli en az benim kadar saygıya layıktır. Fenerbahçe'nin en yüksek organı olarak genel kurulda neden bir dönem daha göreve davam etmemiz gerektiğini anlatacağım. Muhalefetin en çok vurgu yaptığı şey değişimin kaçınılmaz olduğu. Değişim elbette ki faydalı, ama doğru zamanda doğru akılda olduğu vakit. Değişimden anlaşılması gereken Fenerabahçe'nin nasıl ve ne şekilde değişeceği. Benim ve arkadaşlarımın yönetimi bırakarak doğru değişimin gerçekleşeceğine inansam hemen bırakırım.

Ayıp oluyor. Birçoğunuz benim 1 Milyon Üye projenizle üye oldu. Ali Koç'a yapılanı da kınıyorum ayıp; ama bana yapılanı affetmem.

Ali kardeşim bu davada takipçi olacağını söylüyor. 101 kişi dilekçeyle Ali Koç'u BİMER'e şikayet etmiş. Kendisini töhmet altında bırakan iddialar varmış. Enidşe duyduğunu ve durumun kendisini korkuttuğunu açıkça söylüyor. Her gün o dilekçeden benimle ilgili binlerce yazılıyor. Bu konu hakkında bile bu kadar endişe duyan biri bizim davamızı nasıl savunabilir?

Sayın Ali Koç ürkmesin, ben ve Fenerbahçe kendisine haksız olan her girişimde kale gibi dururuz. 

Aziz Yıldırım'ı herkesi kavgalı hale getirdi diyenlere soralım. Herkesle iyi geçinmek için biz mi özür dileyelim? Her şeyi unutalım mı?Diyorlar ki hep kavga hep kavga, bunun sebebi Aziz Yıldırım. Nasreddin Hoca'nın fıkrası akıllara geliyor, hırsızın hiç mi suçu yok diye. Fenerbahçe'ye karşı küstahlık yapan hak ettiği cevabı alır. Bunun adı kavgacılıksa kavgacılık. Mevzu bahis Fenerbahçe olursa kavga ederim.

Bu sene Fenerbahçe'nin yaşadığı isteksizlik ve tribünlerin boşluğunda bu seçimin hiç mi etkisi yok. Aziz Yıldrıım Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye kurumsallığı tanıştırdı. 

Fenerbahçe ilerlerken onlar devlet yardımlarına sığınıdılar. Asıl şike buydu. Fenerbahçe'ye karşı haksız rekabet yaptılar, buna rağmen yenemediler. Fenerbahçe'ye kumpas yapılırken onlar hak etmedikleri ödülleri paylaştılar.

Eğer sokakta, okulda şikeci damgası yiyenlerin hesabının sorulmasını istemiyorsanız benim aday olmam da gereksizdir.

Benim babam öğretmen. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Bugüne kadar Fenerbahçe'yi namerde muhtaç etmedik. Kimseyi de etmeyiz bundan sonra. 

FUTBOLU SEN YÖNET, AMATÖRLERİ BEN! SENİNLE AYNI PARAYI VERECEĞİM

Sayın Ali Koç kürsüde mali konuda açıklama yapıyorum. Sen ne veriyorsan ben ve yönetimim de aynısını koyacak. Futboldan çok anladığını söyledin ...Gel sen futbolu yönet ben de amatörleri yöneteyim, sen de yönet kulübü ben de. Hem sen kazan hem de Fenerbahçe kazandık. Fenerbahçe Başkanlığı böyle bir fedakarlığı yapmayı gerektirir. Ben başkanlığım döneminde bu paraları verdim zaten. Gelin iki sorunu birden  çözelim. Aziz Yıldırım çok başarısız, futbolda başarısız diyorsunuz ya, anlaştık. Siz de koyun ben koyayım... Siz ne koyuysanız ben de onu koyayım ve kulübün imkanını iki katına çıkaralım. Kim Fenerbahçe için var, görelim. Ey üyeler şimdi kim Fenerabahçe için Fenerbahçeli, kim kendisi için Fenerbahçeli? Görmek için iyi bir fırsat.  

Ali Bey, Alex'i benim kadar sevemezsiniz; ama ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Hepiniz yuhalarken onu ben alkışladım.

Sana içeriden veren bilgiler yanlış kim veriyorsa onu. Terraneo'ya maaş değil tazminat veriyoruz. 1 Milyon Üye projesine hiçbir şekilde yardımcı olmadım. Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları ben üye yapıyormuşum. İki yönetici, bugün Twitter'a düşmüş. Aziz Yıldırım bu kulübe bilerek Galatasaraylı, Beşiktaşlı yapmaz. Çünkü gelirken bir gün herkes Fenerbahçeli olacak demiştim. Ben geldiğim zaman 98'de bir gün herkes Fenerbahçeli olacaktır demiştim.

 

 

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