CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor
GeriFutbol CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
28.05.2018 - 18:55, Son Güncelleme:

CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor

TRT Spor, Aziz Yıldırım'ı konuk ediyor. TRT Spor ekranlarından izleyicilerle buluşan Basın Tribünü programına konuk olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde taraftarların tüm merak ettiklerini yanıtlıyor. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

Fenerbahçe için çok önemli bir kongre günleri başladı. Sürecin Fenerbahçe camiası için hayırlı olmasını, kavga gürültünün olmadığı, kim seçilirse seçilsin herkesin birbirini kucaklayacağı kongre olmasını diliyorum. 26 bin üyenin oy kullanma hakkı olduğu için kongreyi statta yapacağız. Kongre sürecinin Fenerbahçe camiası için hayırlı olmasını diliyorum. 

SEÇİMİ YÖNETİM ORGANİZE ETMİYOR

Fenerbahçe Yönetimi organize etmiyor seçimi. Fenerbahçe'nin mevcut personeli tarafından yapılıyor. 20 yıldır böyleydi, bugün de böyle. Sicil kurulu tarafından seçiliyor ve organize ediliyor. Bir sandıkta kaç kişinin oy kullanılacağı belli. Yönetim olarak kongrede görevli insanların işine karışmıyoruz.  Karışmak da istemiyorum. Oradaki yetkililer kimse görevlerini yapacaklar. 3 tane zarf olacak, geldiğinizde sandık kurulu başkanı veya üyeleri kongre belgesi karşısında zarfları verecekler. Hazırlanan kapağın içinde istediğiniz oyları kullanacaksınız. İşleriniz bittiğine dair imza atınca ayrılacaksınız. Diğer kulüplerde çarşaf liste şeklinde isimler tek tek okunuyor. Sandıkların işleri bittiği divan başkanın talimatıyla anda açılır. 26 bin kişinin katılım hakkı var. 26 bini de katılabilir. O civarlarda bekliyoruz.

 BENİM VAAT EDECEĞİM BİR ŞEY YOK

Sayın Ali Koç'un 18 aya yakın önce yaptığı açıklamalarıyla seçim onların yönünden başladı. Biz de seçim çalışmalarına başladık. Kalabalık ve tecrübeli bir ekip. Herkes bir şey vaat ediyor. Yapacaklarımı mı yapamayacaklarımı mı vaat edeyim? Benim vaat edeceğim bir şey yok.

FENERBAHÇE 3 TEMMUZ İLE BİRLİKTE ÇOK ACILAR ÇEKTİ

Bir hikaye yaşandı. Bunun içinde acı var, hüzün var. Fenerbahçe 3 Temmuz ile birlikte çok acılar çekti. Askeri kanat ve Fenerbahçe linç edilircesine yok etme şeklinde operasyonlar yaptı.  FETÖ örgütü tarafından ele geçirmek için operasyonlar yapıldı. Bunun adı şike değildi. Bu camiayı ele geçirmekti. Fenerbahçe camiasını ele geçirmekten sonra hedefte diğer spor kulüpleri vardı.  Fenerbahçe Başkanı çünkü Kulüpler Birliği başkanıydı ve güçlüydü.

NE ŞİKESİ MEMLEKET ELDEN GİDİYOR

14 Şubat 2012'de Silivri'de şunu söyledim mahkemede: "Ne şikesi memleket elden gidiyor." Ben ülkenin kurumlarının FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını gördüm. Fenerbahçe'nin maddi ve manevi kayıpları oldu. 2 defa hak ettiği halde Şampiyonlar Ligi'ne gidilemedi. Çocuklarımız okullara gittiler. Başka taraftarların çocukları diğerlerine "şikeci" dedi. Görsel ve yazılı medyada herkes Fenerbahçe şike yaptı diye yayın yaptı. Onları yazanlar bugün hala gazetelerinde yazıyorlar.

BEN BİR HESAPLAŞMA YAPACAĞIM

Bizim bu hesaplaşmayı ve kavgayı yapmamız lazım. Biz bu kavgayı yapmasaydık 50 yıl daha ortada kalacaktı. Fenerbahçe bu kayıplarını devletten isteyecektir. Ben ve benim gibi eziyet çekenler, Metris'te, Silivri'de yaşayanlar bu hesaplaşmayı yapar. Devlete mahkeme açacağız gerekirse. Biz haklıyız çünkü. Bize yaşatılanlardan dolayı Fenerbahçe hem maddi hem de manevi tazminat davası açacağız. Sırf bu hesabı sormak için arkadaşlarımla 3 yıl daha adayım. 3 yıldan sonra bir daha ne başkan, ne yönetici olarak Fenerbahçe'de görev almayacağım. Bir türlü görev alırım. Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olacaksın derlerse o zaman gelirim. Kapalı kapılar arkasında konuşacak kadar karaktersiz bir adam değilim. FETÖ örgütüne karşı ilk dikilen insan benim. Ben öyle kapılar arkasında konuşmam.

ŞEREFSİZ DEĞİLİZ

Son 5 aydır ne kadar yumuşak davrandığımı görüyorsunuz Sayın Ali Koç'a hiçbir zaman FETÖ'cü demedim. Benim düşüncelerimde böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı, 2015'te Ali Koç'u yerime aday göstermezdim. Ali Koç ne FETÖ'cüdür, ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Benim bilgim dahilinde başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Benim çevremdeki insanlar konuşabilirler. Ali Koç Ne FETÖ'cüdür ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Bunu ancak devlet bilir. Emniyet bilir, ben bilemem. 101 kişi beni şikayet etti diyorlar. Sanki bunu biz yapmışız gibi... Ben öyle anladım. Biz öyle şerefsiz değiliz.

ALİ KOÇ'U BURADAN UYARAYIM

Varsa elinizde bilgi, belge, orada yazan isimleri şikayet edersiniz. Onların da bizim ile bir ilgisi varsa o zaman suçlarsınız. Ali Koç'u buradan uyarayım. Sen Koç ailesinin çocuğusun, olaya geniş bakman lazım. Ben 20 sene önce geldiğimde sandıklar çalınıyordu, götürülüyordu, insanlar başkalarına oy attırıyorlardı. Hiçbir kongrede seçim safhasında onu kazandıralım diye müdahale yaptık mı? Herkes şu tüzüğü iyi görsün. Bu Fenerbahçe anayasasında ne yazıyorsa o yapılır. Aziz Yıldırım'ı tanımıyorsa bir daha tanısınlar. Hukuk ne yazıyorsa onun arkasındayız.

FENERBAHÇE'NİN İÇİNE FİTNE SOKULDU

Benimle ne alakası var kardeşim. Ben kumpası yemiş en büyük adam olarak neden kumpas yapayım? Ben 20 küsur sene başkanlık yaptım, bir daha bir Allah'ın kulu yapamaz. Tatlı ile acı birbiri içinde olan bir yer. Ben burada bir hesaplaşma yapılması için kalmak istiyorum. İlla ben olacağım, yapacağım diye bir şey yok. Fenerbahçe'nin içine fitne sokuldu. Bunları toplarız biz ama tribünlerin içine Kanada'dan Avrupa'nın her yerinde hakaret yağıyor. Bunların hepsi FETÖ'cü.

BORÇ VAR TABİİ, 400 MİLYON EURO

Borç var tabii. 400 milyon Euro, her yerde söylüyoruz. Kur farkından dolayı artış oldu. Fenerbahçe'nin borcunun nerelerden geldiği belli. Basket takımının 15 milyon Euro açığı var. 4 sene Final Four'a gitti, 60 milyon Euro.  Bedel vereceğim dedi, ne kadar verir bilmiyorum. Mühim olan 400 milyon Euro'yu nasıl durduracaksın? Peki bunu başkan seçilemezseniz Fenerbahçe'ye vermeyecek misin?

EN İYİ BİZ BİLİYORUZ

Fenerbahçe'de her şeyi baştan yapma gibi, onu yapacağım, bunu yapacağım, gerek yok. Bu kulübün neye ihtiyacı var, en iyi biz biliyoruz. Al bizim projelerimizi uygula, oldu bitti. Sermaye arttırımı yapmak kolay. İsteseydik şimdiye kadar 10 kere sermaye artışı yapardık. Kulübü kendi kaynaklarıyla idare ettik hep. 2 Eylül 2015'te Ali Koç beni kulüpten arıyor ve başkanı ziyarete gelmek istediğini söylüyor. 9 Eylül'de onu beklediğimi söyledim. Burhan Karaçam ile birlikte beni ziyarete geldiler. Geldiler ikisi, ben de Fenerbahçe ile ilgili konuşulacak diye bizim yönetici arkadaşları Şekip Beyi, İlhan Beyi ve Mahmut Beyi çağırdım. Bizim de mahkeme devam ediyor. Savcı 2 ay izne gideceğini ifade etmiş. Heyet de savcının mütaala vermesini bekliyor, olumlu-olumsuz belli değil.

HESAP SORMAYA GELDİLER

O günlerde bunun gerginliği vardı. Bu sırada toplantıya girildi. Kafam diğer tarafa takıldığı için konsantre olamadım. Yandex'ten ne kadar para kazanacağız, 1 Milyon Üye projesinde neredeyiz. Ne kadar kombine sattık, ne kadar taraftar geldi. Sonda dedim ne oluyor dedim, mevzu nedir... Ben ölmedim dedim, yaşıyorum. Ben ölünce gelirsiniz mirasımı paylaşırsınız dedim. Geldiler hesap sormaya, biz yargıyı beklerken onlar bizden hesap sormaya geldiler. Biz de mirası biz öldükten sonra paylaşacağımızı söyledim. Bugünden sonra Ali Koç ismini ağzıma almayacağım. Beni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe 6 şampiyon oldu, 4'ü de elinden alındı.

TAKIM O GECE BİTMİŞTİR

Otobüs kurşunlandı. Lig lideri olan takım, şampiyonluğa giden takım o gece bitmiştir. Moral olarak bitmiştir. Yabancıların hepsi korkmuştur, yerliler de ne yapsın? Şampiyonluk kaçmıştır. 3 Temmuz da Fenerbahçe'nin üzerinden silindir gibi geçmiştir. Galatasaray maçında 3 penaltı verilmedi. 1 tanesi verilse, Fenerbahçe bugün öne geçmişti. Galatasaray maçında Bülent Yıldırım tarafından hakkı yenmeseydi Fenerbahçe'nin, bugün şampiyon olmuştu. 2006'da 16 dakika maç uzatıldı. Normal şartlarda 30 dakika uzardı. Borozanlar öttürdüler. Şampiyonluğu kaybettirdiler. FETÖ operasyonları orada başladı.

ALİ KOÇ'UN ERKEN ÇIKMASI BÖLDÜ, FETÖ'NÜN DE İSTEDİĞİ BUYDU

Fenerbahçe seyircisini böldük. Kombine almayın, ürün almayın diye durmadan yayın yaptılar sosyal medyada. 'Bölünmeyin, FETÖ'nün yapamadığını yaptırmaya çalışıyorlar' dedim. Ali Koç'un erken çıkması böldü. FETÖ'nün de istediği buydu. Kötü niyet değil. Ali Koç'u ben aday gösterdim. İnsan aday gösterdiği bir insana "Sen erkeksen çık?" der mi? Ya böyle bir şey olur mu? Ali Koç yanlış anlıyor işte.  Kimse para vermeden kulübe üye olamaz. Onlar da yaptılar, yaptırıyorlar da. Bugün Koç Grubu'nda, Arçelik'te çalışan.. Onlarca kişi üye yapıldı son zamanlarda. 1 kişi, 10 kişiyi üye yapıyor. Ama parası veriliyor. Bunlar olabilir. Para verilmeden üyelik olmaz. 1998 yılında ilk aday olduğumda, 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' sözüm vardı. Bir kişi Fenerbahçeliyim diyorsa ve 3 kişi de referans oluyorsa, öyle üye olabilir. Ben 'başka takımdasın, gel seni üye yapalım' diye bir şey yapmadım. Yaptıysam, şerefsizim

FENERBAHÇE 2011'DE ÇAĞ ATLATIYORDU

Fenerbahçe 2011'de çağ atlıyordu. Fransa dergisi, önümüzdeki 10 yılda iki Avrupa takımı geliyor diyordu, biri Fenerbahçe, biri de Brondby. Forbes, 'Aziz'in mucizeleri' diye başlık attı. İlk 20 takım içindeydik biz. Bu sene Galatasaray maçında bir penaltımız verilse bugün şampiyonduk. Hakem hakkımızı yemeseydi şampiyonduk. Sayın Ali Koç, Tüpraş'ı alırken kredi almadı mı? Sonra Migros'u satmadılar mı? Ülker Arena'yı kefil gösterdi diyorlar.. Şimdi hem ben, hem de eşim kefil olarak imzalıyoruz. Eşim bana, "Senle mi evlendim, Fenerbahçe ile mi evlendim?" diyor...

SEÇİM GEÇSİN KOCAMAN İLE KONUŞACAĞIZ

Aykut hoca iyiydi. Hakem penaltıyı verse, gereğini yapsa, bugün Aykut Kocaman'ı kimse tartışmayacaktı. Aykut hocanın 1 yıl daha mukavelesi var. 10 gündür görüşmedim Aykut hocayla. Seçim geçsin, sonra oturup, konuşacağız. Aykut Kocaman'ın çok duygusal bir yapısı var.  Fatih hoca Milan'a gitti. Sportif direktör bu, oyuncular bu dediler ve oyuncular ile arasında problem çıktı, yaşananları biliyoruz. Ben hocaya 'şunu oynatmazsan iyi olur' dediğim zaman, hocayı uyardı olarak kabul etmen lazım sayın basın. Beşiktaş duruşu, şimdi 'Süleyman Seba duruşu'. Bilmem ne kalsın, gitsin diye bağırıyorlardı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor

Adebayor'dan 'EURO 2024' mesajı

FIFA'dan Palabıyık'a görev

Galatasaray'dan Azubuike'ye kanca