CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, NTV Spor'da canlı yayında. Yıldırım'ın sözlerini canlı olarak aktarıyoruz.

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İşte Yıldırım'ın sözlerinden satıbaşları:

Şekip Mosturoğlu: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık. 30 milyon Euro'ya kadar zarar yapma hakkımız vardı. O hedef tutturuldu. Geçen sene 20 milyon Euro'yu, o rakam kur farkından dolayı biraz aşıldı. Geçen sene de hedefi tutturduk. Bu sezon hedefimiz 10, önümüzdeki sezondan sonra da 0 olması gerekiyor.

Temel parametre zararın indirilmesi. Futbolcu satmadan alamamak bunun bir güvencesi. Bu sezon için beklenmeyen bir kur zararı olmazsa 10 milyonu aşmayacak zararımız. Transfer çalışmasını da buna göre yürütüyoruz.

TFF'nin uyguladığı başa baş kuralı yoktu ama önümüzdeki sezon Türkiye'de uygulanacak. Buna uymayan kulüpülerin puanı silinecek ve ceza alacak. ben Türk kulüplerinin buna çok hazırlıklı olduğunu pek düşünmüyorum. Kur yükselince de zarar oluyor, düşünce de zarar oluyor. Kur düşünce gelirleriniz azalıyor, artınca borçlarınız artıyor.

Benim bildiğim kadarıyla Trabzonspor'u anlaşması yok. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş taahhüdüne uydu. Galatasaray defont etti ve bu sezon yeni bir sözleşme yapacak. Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşmesi, Galatasaray'ın 2 yıllıktı. Bizimki 4 yıllık bir sözleşme.

Aziz Yıldırım: UEFA kriterlerinde sıkıntı var. Bizim gibi orta sınıf ülkelerde mücadele etmeyle birinci sınıf ülkelerle mücadele etmek bir değil. Fransa'da 222 milyon euro bir oyuncu için bonservis ödendi. Bunun FFP ile ne alakası var?

NEYMAR'IN TRANSFERİ LEGAL OLMAYABİLİR

Hiçbir legal olmayan gelir, şirketlere giriş yapamaz. Bu legal girişin de kabul edilebilir olması gerek. Bu 222'lik operasyunun karşısında yapılanlar da legal olmayabilir. Güç gösterisi var burada. Sporun geleneği içinde olan bir hadise değil bu.

UEFA kriterlerine uyup uymamak kolay iş, zor bir iş değil. Biz kulübü borç batağına götürmeyelim diye bunu yaptık. Bunda da başarılı olduk. Bütün kulüplerle bu anlaşmayı yapıyorlar.

3 TEMMUZ BİZE ÇOK ZARAR VERDİ

Değişmeyen tek şey değişimdir. Aykut'un ben niye gittiğini de bilmiyorum. 3 Temmuz Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne hem maddi hem manevi anlamda çok zarar vermişlerdir. Biz Metris'e gidince Fenerabahçe'de büyük bir boşluk oluştu. O süreçte Fenerabahçe'yi ayakta tutmak için Volkan Demirel, bazı futbolcular, Aykut Kocaman, Ali Koç ve ismini söyleyemediğim arkadaşlarım, hep beraberce Fenerbahçe'yi iyi günlere götürmek için çalışma yaptılar.

Bu süreçte herkes yıprandı, onlardan biri de Aykut Kocaman'dı. O yıpranmış, ben gidiyorum dedi ve gitti. Biz yadırgamıyoruz. Fenerbahçe'nin çocuğu o. Burası için yapılacaksa bir şey gereken fedakarlıkları yaparız. Aykut hoca ile yeni bir yapılanma var. 2011'deki Aykut hoca değil, çok geliştirmiş kendini. Saha olaylarına bakış açısı, kulübe bakış açısı... Eskiden daha düz bakıyordu her şeye, şimdi daha geniş baktığı için daha başarılı olacağını düşünüyorum.

DÖRTTEN FAZLA TRANSFER YAPABİLİRİZ

Dün akşam Antalya'ya gittik. Orada Fenerbahçeli insanlar vardı. 4 transfer yapacağız dedim. Çalışmalar neticesindeki pozisyonlar için söyledim. Daha fazla ama 4 tanesini alacak şekilde organizasyon yapıyorlar. Parasal bir sıkıntımız yok. Forma reklamını önümüzdeki hafta bağlamış olacağız. Bunlar da gelince bütçe belirli bir noktaya ulaşmış olacak.

Biz bu hafta içinde 4 oyuncu ile çalışmalarımız devam ediyor. Hocanın değerlendirmesine göre, ayın sonuna kadar zamanımız var. İsterse yine takviye yapacağız. Süper Lig'de , Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da başarılı olmak için çalışma yapıyoruz. Santrfor alacağız. Orta sahaya hücuma dönük oyuncu bakıyorlar. Sol bek konusunda bir tablo yok ama olabilir.1-2 gün daha sabredelim. (Her şeyi açıklarsak) Anlaşmanız her şey bittiği anda bozuluyor.

LUCAS LİMA VE BEN ARFA...

Lucas Lima Santos'un oyuncusu. Santos Lima'yı satmak istemiyor. Yüzde 70'i kulübün ve yüzde30'u diğer insanlarınç. Neymar'ın babası yeni devreye girdi. Neymar'ın babası Lima'yı PSG'ye götürecekti ama olmadı. Santos da satmadı.

Ben Arfa'nın kulübü ile 1 yıllı kdaha sözleşmesi var. 10 milyon brüte yakın alacağı olduğunu iddia ediyor. Kendi hesaplarına göre toplam 13 milyon Euro alacağını söylüyopr. Bunu aldıktan sonra sizinle oturup konuşurum diyor ve şartlarını o zaman söylerim diyor. Avukatı ve menajeri geçen sene oturup anlaştı ama PSG'ye gidersem gelmem dedi. Hakkaten PSG'ye gitti. Orada 6 milyon Euro net alıyor.

Ben Arfa da Lucas Lima da şartlar uygun olursa transfer olabilir. Biz almak istersek alacak gücümüz de var. Bu problemleri çözeriz.

Van Persie'de hayal kırıklığımız yok. İngiltere'de 80 bin kişi RvP diye bağırıyordu. Sakatlığında dolayı verimli olamadı. Bu sakatlığı da İtalyan menajer (Terrano) bizden sakladı. Şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut hoca da ona çok sert bakıyor.

LENS'İ İSTESEYDİK ALIRDIK

Aykut hoca, şartlar oluyorsa Lens'in alınmasını istedi. Biz de o dönem bonservisiyle alamayacağımızı söyledik. 4 milyon Euro istedi başta. Son 3 milyon Euro'ya kadar indi. Biz 2.7 milyon Euro verdik. Çok isteseydik alırdık. Raporda kiralık olarak alacaksak faydalı olur, temelli alacaksanız sıkıntı yaşayabilirsiniz denmişti (Advocaat).

OZAN TUFAN'A TEKLİF YOK

Ozan Tufan için bir teklif gelmedi. Menajerleri gitti çalıştı, 10-12 milyon getireceğiz dediler ama sonuçta olmadı. Santrfor alıyoruz, gerekirse 1 tane daha alacağız. Herkesin kafası açık olsun.

Şu anda 18 binden fazla kombine satıldı. Geçen sene 17 bindi. 20 bini bulabilir. Geçen hafta 18 bine yakın bilet satıldı. 30'un üzerinde her maçı oynayacağız. Ortalama 30 bin taraftarı bulmayı hedefliyoruz.

Salonun basketbola katkısı 17.8 milyon TL. Açık var tabii bunların bir kısmını Doğuş Grup karşılayacak. 15 senedir bu katkıları devam ediyor. Basketbolda Fenerbahçe çok düşük bir açıkla şampiyonluğa oynayacaktır. Geçen sene 216-217 yerde maç naklen yayınlandı. Bu reklamı parayla yapamazsınız ama yapıldı.

BİZDE SPOR KÜLTÜRÜ YOK

Türkiye'de spor kültürü yok. Hiçbirimizde yok bu. Taraf olmayı holigan haline getiriyoruz. Bizde ancak başarıya giderseniz tribünler doluyor. Bizde Başakşehir örnek. Başakşehir çok başarılı, stadı 15 bin kişi diyelim ama hiç dolu görmüyorsunuz. Yani bizde spor kültürü yok. Maça giden deşarj olmaya geliyor. O zaman spor seyircisi olmuyor.

WANAMAKER İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Obradovic Wanamaker'ın bir alternatif olduğunu söyledi. Olursa çok iyi olur dedi. Hoca kurulan takımdan memnun ama bize yemekte bir alternatif olduğunu söyledi. Şartlarda anlaşmışlar ama süre konusunda hocanın şartları var, onlar konuşuluyor.

22 ya da 26 kulüp, Elif Elmas'ın peşindeydi. Bizim Antic de olmak üzere araya girdiler ve bu çocuğu buraya getirdik. Ajax'ın Manchester United'ın ve Türkiye'den bazı kulüplerin onun istediğini biliyoruz. Aykut hoca da onu çok beğeniyor. Oğuz Kaan... Bizim altyapıdan, 18 yaşında... Onu profesyonel yaptık. Manchester City'den geldiler, 5 milyon verdiler bonservisine, vermedik. Ön libero, 8 numara da oynuyormuş. Onu A takımda görürseniz şaşırmayın. Dünyanın belli bölgelerindeki yabancıları alıp getireceğiz. Direkt A takım oyuncusu bonservisleri de 7-8 milyon Euro...

Kulüpler Birliği ile Şekip bey daha çok ilgileniyor. Bu dönemde Göksel bey ile ben de görüştüm. Ona teşekkür etmek lazım. Gereken çalışmaları yaptılar. Yeni yayın ihalesinde büyük katkıları oldu. Yeni dönemde kulüpler birliğinin biraz daha aktif olması lazım.

Bugün kulüplerin, bizler gibi kulüplerin en büyük sıkıntısı devlete ödediğimiz vergilerdir. Bizim 1998'den veri devlete ödediğimiz vergi 375 milyon dolardır. İnsanlar zaten asgari ücrette zor yaşıyorlar. Gelsin devlet karşılıklı kulüplerle otursun, şartları ona göre belirlesin. Amatör branşlardaki yükü bizden devlet alsın. Bizim atlet çocuk Ramil Guliyev koşuyor, belki dünya şampiyonu olacak.

EMRE MOR'A TEKLİF YAPTIK

"Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile. Daha geri dönüş yapmadılar. Inter'den bir oyuncu istiyorlar ve bundan dolayı oyuncuya baskı yapıyorlar."

GALATASARAY'A, BEŞİKTAŞ'A YARDIM VAR BİZE YOK

Kulüpler Birliği Vakfı'nun futbol dışındaki sorunlarla da ilgilenmesi lazım. Dursun beyi tebrik ediyorum, adaylığını açıklamış. Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir katkısı yoktur. Bir stat yıkıp yapmışız. Beşiktaş'a 55 trilyon stat yapımında yardım ettiler, diğer kulüplere de yardım etmişlerdir. Avrupa şampiyonu olduk, hiçbir şey almadık. Galatasaray olduğu zaman 12 milyon dolar para ödemişler.

Fenerbahçe'nni mekanı Kadıköy'dür. Oradan çıkmamız yanlıştır. Biz yaparken 1 lira paramız yoktu. Şahıslar, taraftarlar hepimiz katkıda bulunarak bu hale getirdik. Kutu gibi bir stat. 65 bin forma sattık. Dördüncü yıldız da takılırsa bu artacak...

ALİ KOÇ'A GÖREVİ BIRAKACAK MI?

Yargıtay nerede, dava nerede... Zamanı gelince konuşalım. Şu anda erken. Zamanı gelince konuşurum. Ne ihanetler gördüm ne sevgiler gördüm... 3 senelik başkandım. Bir tek şampiyonluk vardı. Statlar yapmaya başladım. 80 milyon, 100 milyon dolarlara stat yaptık. Bunları herkes unutuyor. Stat ne haldeydi, tuvalete gidemiyordunuz. Bizim Ülker Stadı ile birlikte stat anlayışı da değişti. Devlet her yerde stat yapmaya başladı. Kimse stat yapmaya cesaret edemiyordu. Bizimle birlikte hepsi cesaret buldu.

REZERVE LİG KURULSUN

Rezerve lig kuralım dedik. Tamam dediler, hiç adım atılmadı. İtalya'da İspanya'da hep var... 21 yaşındaki çocuklara yazık. Alıp bir şey yapılmadı. Öyle olsa orada oyuncu haznesi yakalarız ama yok.

TFF İSTİFA ETMELİ

İstifa etmeliler. Beceriskizler çünkü. Ben ceza almışım almamışım önemli değil artık. Siz müdahil olursanız bunun sebebi siz olursunuz. Fatih Terim olayı. Fathi Terim olayında Şekip bey tazminat öderlerse takipçisi olacağız dedi... Siz Fatih Terim'in ayrılığı yönünde açıklama yaptınız. Siz bu anlaşmayı yaparken aklınız neredeydi? Bir sözleşme yapıyorsanız buradaki ... Kendi gazetelerinizde insanları karalamayacaksınız. Şahıs kişi önemli değil. Siz adamı atıyorsunuz sokağın önüne... Bu parayı bu mukaveleyi yapanları kendi ceplerinden ödemeleri lazım. TFF kurumunun kurallarında neler varsa onları yerine getirirsiniz. Bir imaj var sanki TFF bu operasyonu yapmıyor, birileri söyledi diye bu operasyonu yapmış gibi gösteriyorlar. Böyle bir şey yok. Kendileri istediler. Kamuoyu ile dalga geçtiler. Türkiye'de hiç antrenör yok mu? Devletten spor bakanıyla konuşuyorsun... Getirdiğin adamı 4 maça mı getirdin? Niye 4 maç. Günlük yaşıyoruz. Önümüzdeki 4 maçı kaybetsek ne olacak? Öyle bir sistem kurardınız ki 2 senede türkiye'nin kaderini değiştirirsiniz.