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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2020 - 23:13,Son Güncelleme:/

CANLI | Arsenal - Manchester United

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CANLI | Arsenal - Manchester United

İngiltere Premier Ligi'nin 21. hafta maçında Arsenal sahasında Manchester United'ı konuk ediyor.

Emirates Stadı'nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Karşılaşma öncesinde Manchester United'ın 31 puanı, Arsenal'in ise 24 puanı bulunuyor.

Arsenal'de Mesut Özil ilk 11'de sahaya çıktı.

İLK 11'LER

Arsenal: Leno, Sokratis, David Luiz, Maitland-Niles, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Mesut Özil, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Manchester United: De Gea, Maguire, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Fred, Matic, James, Lingard, Rashford, Martial

CANLI | Arsenal - Manchester United

 

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