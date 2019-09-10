CANLI | Arjantin - Sırbistan | FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçı...
İlk ve ikinci tur grup maçları tamamlandı, FIBA Dünya Kupası'nda artık çeyrek final zamanı! Arjantin ile Sırbistan arasındaki mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
FIBA Dünya Kupası'nda artık çeyrek final zamanı!
İlk 5'ler...
Arjantin: Scola, Campazzo, Brussino, Delia, Garino.
Sırbistan: Bogdanovic, Lucic, Bircevic, Raduljica, Jovic.
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...
Arjantin son oynadığı grup maçında Polonya'yı farklı mağlup etmişti...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle