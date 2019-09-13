CANLI | Arjantin - Fransa | FIBA Dünya Kupası yarı final maçı...
İspanya, nefesleri kesen bir maç sonunda Avustralya'yı mağlup etti ve finale kaldı. Arjantin ile Fransa'dan hangisi İspanyolların rakibi olacak? Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Takip sayfamızdan takip edebilirsiniz...
FIBA Dünya Kupası'nda İspanya'nın finaldeki rakibi belli oluyor!
İlk 5'ler...
Arjantin: Scola, Campazzo, Brussino, Delia, Garino.
Fransa: Ntilikina, M'Baye, Batum, Fournier, Gobert.
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