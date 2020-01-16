Canlı | Antalyaspor Göztepe ZTK
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'den iki ekip Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Cengiz, Chico, Celustka, Bünyamin, Charles, Ufuk, Harun, Yekta, Fredy, Mukairu.
Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Castro, Mossoro, Batuhan, Halil, Deniz.
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Canlı Bahis için anahtar istatistikler şu şekilde...
- İki takım arasında oynanan son 7 maçın sadece 2'sini Antalyaspor kazandı.
- Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor'da, takımın başına Tamer Tuna getirildi.
- Tamer Tuna'nın yerine Göztepe'nin başına geçen İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekiple 9 resmi maça çıktı, 7'sinde sahadan yenilmeden ayrılmayı başardı. (5 galibiyet - 2 beraberlik)
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