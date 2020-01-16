MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Antalyaspor Göztepe ZTK
GeriSpor Canlı | Antalyaspor Göztepe ZTK
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Canlı | Antalyaspor Göztepe ZTK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Antalyaspor Göztepe ZTK

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'den iki ekip Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Cengiz, Chico, Celustka, Bünyamin, Charles, Ufuk, Harun, Yekta, Fredy, Mukairu.

Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Castro, Mossoro, Batuhan, Halil, Deniz.

Canlı | Antalyaspor Göztepe ZTK


CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

"Antalyaspor-Göztepe" maçında ilk düdük çaldığı andan itibaren, Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayabilirsin.

Aşağıdaki görsele tıklaman yeterli olacak...

Canlı | Antalyaspor Göztepe ZTK

Canlı Bahis için anahtar istatistikler şu şekilde...

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın sadece 2'sini Antalyaspor kazandı.

- Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor'da, takımın başına Tamer Tuna getirildi.

- Tamer Tuna'nın yerine Göztepe'nin başına geçen İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekiple 9 resmi maça çıktı, 7'sinde sahadan yenilmeden ayrılmayı başardı. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

 

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Canlı | Antalyaspor Göztepe ZTK

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle