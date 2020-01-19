CANLI | Antalyaspor - Göztepe
Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz.
Antalyaspor'un Göztepe 11'i: Boffin, Diego, Doğukan, Charles, Gustavo, Kudryashov, Chico, Amilton, Celustka, Hakan, Chahechouhe
Göztepe'nin Antalyaspor 11'i: Beto, Murat, Schwechlen, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
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