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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 13:23,Son Güncelleme:/

CANLI | Antalyaspor - Göztepe

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CANLI | Antalyaspor - Göztepe

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz.

Antalyaspor'un Göztepe 11'i: Boffin, Diego, Doğukan, Charles, Gustavo, Kudryashov, Chico, Amilton, Celustka, Hakan, Chahechouhe

Göztepe'nin Antalyaspor 11'i: Beto, Murat, Schwechlen, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

CANLI | Antalyaspor - Göztepe


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