CANLI | Antalyaspor - Gençlerbirliği
Süper Lig'de cumartesi günün açılış maçında Antalyaspor, Gençlerbirliğini konuk ediyor. Mücadeleyi anbean Spor Arena 3 boyutlu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor...
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN!
İŞTE İLK 11'LER...
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Gelson, Chahechouhe, Hakan, Amilton
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Ayite, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
Gençlerbirliği'nin Portekizli sağ açığı Candeias ile eğlenceli soru-cevap! İzleyelim...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle