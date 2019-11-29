Canlı Anlatım | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Başlama saati 20:30 olan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Alt sıralardan yükselmeyi amaçlayan Ankara temsilcisi, ligin güçlü takımlarından olan Yeni Malatyaspor'dan puan ya da puanlar almak için sahada.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği XI: Ertaç, Halil İbrahim, Berat, Fabricio, Toure, Sio, Erdem, Candeias, Ramos, Sessegnon, Stancu
Yeni Malatyaspor XI: Farnolle, Robin, Sakıb, Mina, Mustafa, Acquah, Chebake, Ahmed, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic
BU MAÇA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
Bugün:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Yarın:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle