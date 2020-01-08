Canlı İzle | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı

İlk müsabakada Almanya’nın az hata ile oynaması millilerimizin karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası’nda ikinci maçı Spor Smart ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Spor Smart'tan canlı yayınlanan maçı Spor Arena'dan da anbean aktarıyoruz

Karşılaşmanın ilk setini Hırvatistan 28-26 kazandı. İkinci seti ise Milli Takımımız 25-12 kazanarak skora eşitliği getirdi. Maçta 3. set oynanıyor...

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