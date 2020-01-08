MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriCanlı İzle | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı
GeriVoleybol Canlı İzle | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:56,Son Güncelleme:/

Canlı İzle | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı İzle | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası’nda ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor.

İlk müsabakada Almanya’nın az hata ile oynaması millilerimizin karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası’nda ikinci maçı Spor Smart ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Spor Smart'tan canlı yayınlanan maçı Spor Arena'dan da anbean aktarıyoruz

Karşılaşmanın ilk setini Hırvatistan 28-26 kazandı. İkinci seti ise Milli Takımımız 25-12 kazanarak skora eşitliği getirdi. Maçta 3. set oynanıyor...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle