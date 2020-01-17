Canlı | Ankaragücü - Konyaspor
Süper Lig'de ikinci yarı Ankara'da, Ankaragücü-Konyaspor maçıyla başladı! Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Daci, Thuram
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