CANLI | Ankaragücü - Kasımpaşa
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ile İlker Takpak üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker.
Saat 13.30'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
MKE Ankaragücü XI: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Rodrigues, Orgill.
Kasımpaşa XI: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, İlhan, Quaresma, Ndongala, Thiam.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanının sağından yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunda top, direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Scarione'nin kullandığı kornerde ceza alanın içinde iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.
19. dakikada Rodrigues'in ceza alanın solundan sert şutunda kaleci Fatih Öztürk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
28. dakikada Orgill'in pasında ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.
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