Canlı | Anadolu Efes Real Madrid

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 17 galibiyet ve 3 mağlubiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes, İstanbul'da 16 sayı farkla yendiği Real Madrid'i deplasmanda da mağlup etmeyi hedefliyor.

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Avrupa'da 679. maç

Anadolu Efes, Real Madrid karşısında Avrupa kupalarında 679. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 678 müsabakada 381 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 430 maçın 224'ünü kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 32. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 29 maçın 7'sini Anadolu Efes, 22'sini ise Real Madrid kazandı.

Anadolu Efes, FIBA organizasyonlarında Real Madrid ile yaptığı 2 müsabakada ise birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Real Madrid'i 76-60 mağlup etmişti.





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