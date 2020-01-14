CANLI | Anadolu Efes Olimpia Milano

THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes Olimpia Milano'yu ağırlıyor. 20.30'da başlayan mücadeleyi Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebilirsiniz.

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Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Olimpia Milano'yu ağırlarken Canlı Bahis oynayabilirsiniz!

İşte anahtar istatistikler...

- Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.

- Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.

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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.



İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

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