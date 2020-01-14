CANLI | Anadolu Efes Olimpia Milano
EuroLeague'de liderlik koltuğu için Anadolu Efes, İstanbul'da İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes Olimpia Milano'yu ağırlıyor. 20.30'da başlayan mücadeleyi Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebilirsiniz.
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Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Olimpia Milano'yu ağırlarken Canlı Bahis oynayabilirsiniz!
İşte anahtar istatistikler...
- Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.
- Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.
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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.
İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.
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