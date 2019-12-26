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Spor Arena
Haber Giriş: 26.12.2019 - 16:47,Son Güncelleme:/

Canlı | Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv

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Canlı | Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Bu karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, kendisine puan olarak yakın bir konumda bulunan Maccabi Tel Aviv ile mücadele ediyor. 

Canlı | Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv

Hava atışıyla birlikte Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Karşılaşma başladığı andan itibaren aşağıdaki görsele tıklayıp Canlı Bahis oynayabilirsiniz...

Unutmayın, Maccabi Tel Aviv son 5 maçında fire vermedi ama İki takım arasında son 3 yılda oynanan 6 maçın 5'ini Anadolu Efes kazandı.

Canlı | Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

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