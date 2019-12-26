Canlı | Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, kendisine puan olarak yakın bir konumda bulunan Maccabi Tel Aviv ile mücadele ediyor.

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Unutmayın, Maccabi Tel Aviv son 5 maçında fire vermedi ama İki takım arasında son 3 yılda oynanan 6 maçın 5'ini Anadolu Efes kazandı.

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