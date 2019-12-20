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CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova
Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor.
THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk ediyor.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...
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