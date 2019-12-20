MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova
GeriSpor CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
20.12.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor.

THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk ediyor.

CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle