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Spor Arena
Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Canlı | Anadolu Efes-Asvel Lyon

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Canlı | Anadolu Efes-Asvel Lyon

THY Avrupa Ligi 20. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Asvel Lyon'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

THY Avrupa Ligi 20. haftasında Anadolu Efes ile Asvel karşı karşıya geliyor.

Canlı | Anadolu Efes-Asvel Lyon

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Canlı | Anadolu Efes-Asvel Lyon

ANAHTAR İSTATİSTİKLER

-  İki takım arasında Villeurbanne’da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-84 kazanmıştı. ASVEL, geçtiğimiz salı günü Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'ya konuk olmuş, sahadan 86-64'lük skorla mağlup ayrılmıştı.

- Lacivert beyazlı temsilcimiz iç sahada oynadığı son 7 maçta 92,4 sayı ortalaması tutturdu.

- ASVEL'de son 3 maçta rahatsızlığından dolayı oynamayan Bako maç saati netleşecek.

 

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Canlı | Anadolu Efes-Asvel Lyon

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