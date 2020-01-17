Canlı | Anadolu Efes-Asvel Lyon
THY Avrupa Ligi 20. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Asvel Lyon'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
THY Avrupa Ligi 20. haftasında Anadolu Efes ile Asvel karşı karşıya geliyor.
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ANAHTAR İSTATİSTİKLER
- İki takım arasında Villeurbanne’da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-84 kazanmıştı. ASVEL, geçtiğimiz salı günü Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'ya konuk olmuş, sahadan 86-64'lük skorla mağlup ayrılmıştı.
- Lacivert beyazlı temsilcimiz iç sahada oynadığı son 7 maçta 92,4 sayı ortalaması tutturdu.
- ASVEL'de son 3 maçta rahatsızlığından dolayı oynamayan Bako maç saati netleşecek.
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