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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
24.07.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Canlı | Ali Koç taraftara sesleniyor

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Canlı | Ali Koç taraftara sesleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi televizyonu FB TV'de camiaya sesleniyor.

 Sarı-lacivertli kulüple ilgili merak eden konuları açıklayan Koç'un sözlerinden öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

Bizim en önemli prensiplerimizden biri şeffaflık. Bugünlük camiaya sesleniş diye adlandırılan program 1-2 ay arayla olacaktır. Buranın milyonlarca sahibi olduğunu dernekleriyle, sporcularıyla kamuoyuna mal olan camia olduğunu ve herkesin mümkün olduğunca bilgilendirilmesi gerektiğini söylemiştim. 

50 gün oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü, seçim öncesinde tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranlarıyla, sandık sayısıyla, statta yapılacak olmasıyla, rekabetli geçeceği için tarihi bir seçim olacak demiştik. Bu seçim sürecini camiaya yakışır bir şekilde geçmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak ama hangi taraf bilmiyorum demiştim. Herhalde bu kadar farkı beklemiyordum. Camianın ciddi bir felsefe değişikliğine duyduğu arzuyu gösteriyordu bu. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik. 

Transfer yapmakta, oyuncu yetiştirmekten, iletişim, marka yönetme, dijitalleşme... Baştan aşağı bir felsefe değişikliğinden bahsediyoruz. 

BU KADAR KÖTÜ TABLO BEKLEMİYORDUK

Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolun bu mali tabloda sürdürülemeyeceğini dile getirmiştik ve haklı olduğumuzu gördük. Biz her şeyin toz pembe olmadığını biliyorduk ve durum zor olmasına rağmen göreve talip olduk. Durum beklediğimizden çok daha vahim çıktı. Fenerbahçe'nin sırları değildir bu bilgiler. İlk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş naktimiz yoktu. İhtarlar, haciz tehditleri gelmeye başladı. Sportif faaliyetlerde geri dönük ödemeler yapılmadı, bankalar, faktöring şirketleri kapımıza geldiler. Kötü tablo bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk.

Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. El ele verirsek bu kötü gidişatı durdururuz dedik. Önce bizim fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Kaynak girdisi, borçların artırılması, yeni sponsorlukların edinmesi... Bununla birlikte taraftar desteği istedik. Forma satışlarına bir rekor kıralım dedik, o yolda gidiyoruz. Kombinelere hücum edelim dedik, beklediğimizden fazla ilgi geldi. Üyeliklerde de artış oldu. Camiamızın da bize ses verdiğini beklentilerimize karşılık bulduğumuz görüldü.

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