Canlı | Ali Koç taraftara sesleniyor

Sarı-lacivertli kulüple ilgili merak eden konuları açıklayan Koç'un sözlerinden öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

Bizim en önemli prensiplerimizden biri şeffaflık. Bugünlük camiaya sesleniş diye adlandırılan program 1-2 ay arayla olacaktır. Buranın milyonlarca sahibi olduğunu dernekleriyle, sporcularıyla kamuoyuna mal olan camia olduğunu ve herkesin mümkün olduğunca bilgilendirilmesi gerektiğini söylemiştim.

50 gün oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü, seçim öncesinde tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranlarıyla, sandık sayısıyla, statta yapılacak olmasıyla, rekabetli geçeceği için tarihi bir seçim olacak demiştik. Bu seçim sürecini camiaya yakışır bir şekilde geçmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak ama hangi taraf bilmiyorum demiştim. Herhalde bu kadar farkı beklemiyordum. Camianın ciddi bir felsefe değişikliğine duyduğu arzuyu gösteriyordu bu. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik.

Transfer yapmakta, oyuncu yetiştirmekten, iletişim, marka yönetme, dijitalleşme... Baştan aşağı bir felsefe değişikliğinden bahsediyoruz.

BU KADAR KÖTÜ TABLO BEKLEMİYORDUK

Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolun bu mali tabloda sürdürülemeyeceğini dile getirmiştik ve haklı olduğumuzu gördük. Biz her şeyin toz pembe olmadığını biliyorduk ve durum zor olmasına rağmen göreve talip olduk. Durum beklediğimizden çok daha vahim çıktı. Fenerbahçe'nin sırları değildir bu bilgiler. İlk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş naktimiz yoktu. İhtarlar, haciz tehditleri gelmeye başladı. Sportif faaliyetlerde geri dönük ödemeler yapılmadı, bankalar, faktöring şirketleri kapımıza geldiler. Kötü tablo bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk.

Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. El ele verirsek bu kötü gidişatı durdururuz dedik. Önce bizim fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Kaynak girdisi, borçların artırılması, yeni sponsorlukların edinmesi... Bununla birlikte taraftar desteği istedik. Forma satışlarına bir rekor kıralım dedik, o yolda gidiyoruz. Kombinelere hücum edelim dedik, beklediğimizden fazla ilgi geldi. Üyeliklerde de artış oldu. Camiamızın da bize ses verdiğini beklentilerimize karşılık bulduğumuz görüldü.