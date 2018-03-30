Ali Koç: Başkandan icazet mi almalıydım?

İşte Koç'un İzmir'de yaptığı konuşma...

Koç'un sözlerinden satırbaşları:

Son 3-4 senede, amiral gemi futbolda gelinen nokta hiçbirimizi mutlu etmiyor. Fenerbahçemizin tartışmasız en büyük gücü olan taraftarı ile arasındaki sıcak bağın erozyona uğradığına şahit oluyoruz

Fenerbahçe her dönem hem şampiyonluk sayısında, hem de ihtişamında rakiplerinin önünde olmuştur. 1953 öncesi şampiyonluklarda rakiplerden açık ara önde olan Fenerbahçe'miz, 90'lı yıllara kadar da hep önde olmuştur."

Bugüne kadar kirli muhalefet sözlerinden uzak durduk. Bundan sonra da aynı gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Her şeyden önce Fenerbahçeliyiz ve aynı gemideyiz.

3 Temmuz kumpasına karşı dimdik bir duruş sergileyen takımımız, 3-4 yıldır mali ve idari konuda sıkıntılar yaşamaktadır. Yarın çok geç olmadan elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gün bugündür arkadaşlar. İşte biz bu nedenlerle eski heyecanla yeni kan, tam zamanı diyoruz.

Popüler söylemlerle değil, kontrollü ve gerçekçi hareket edeceğiz ama bu demek değil ki şampiyonluklardan vazgçeceğiz. Amatörlerde de şampiyonluğun en büyük adayı olmamız gerekir.

Futbolda günü kurtarma zihniyetinden acilen uzaklaşmalıyız. Bu sezon şampiyon olalım da seneye bakarıs lüksümüz kalmamıştır.

İngiltere ve İspanya'da yaptığımız araştırmalarda Fenerbahçe için hangi ekolün uygun olabileceğini tespit ettik. Bırakın Ajax'ları diğer modelleri... Yanıbaşımızdaki örneğe bakalım. Beni çok sevdiğim, sevgi beslediğim Altınordu yapıyorken biz niye yapmayalım?

Canlı yayındaki teknik hatadan dolayı özür diliyorum. İnşallah fazla bir şey kaçırmamışınızdır.

YILDIRIM'IN YUHALANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan seçildiğim takdirde futbol takımının tüm futbolcularını satacağımı ifade etmiş...

Bu sözden sonra taraftarlar Aziz Yıldırım'ı yuhalamaya başladı. Ali Koç taraftarları susturarak, "Ben size bunu yapın demedim. Ne olursa olsun o makamdaki kişiye saygı duymak zorundasınız. Sevmeniz şart değil. Sapla samanı karıştırmayalım" dedi.

Ara ara kesilen canlı yayında Koç sözlerine şöyle devam etti:

Başkanım bunu söylerken, hadi bakalım oynasın futbolcular ifadesinde bulundu. Böyle söylerseniz bu takım nasıl şampiyon olacak diye. Böyle bir ifadem olmadığını bilmenizi isterim. Tüm oyuncuları satmak dünyanın hangi takımında var? FFP sınırlaması varken buna inanılabilir mi?

İCAZET Mİ ALMALIYDIK?

Aday olmam sebebiyle koskoca Fenerbahçe camiasını bölmek konusunda suçlanıyorum. Biz en doğal demokratik hakkımızla adaylığımızı mali genel kurulda yineledik... Birlik ve beraberliğimizi bozacak bir kelime dahi etmedik. Tüm camiamıza tribünleri doldurma çağrısını yaptık. Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Her samimi Fenerabahçeli böyle davranır. Biz başkanımız ve yöneticilerimize hiçbir zaman hiçbir yerde saygısızlık etmedik, kimseye de ettirmedik. Demokratik hakkımız gereği adaylığımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz. Fenerbahçe milyonlarca taraftarı olan en şanlı spor kulübüdür. Fenerbahçe'de demokratik hakkını kullanarak başkan adayı olacak bir kongre üyesini, mevcut başkandan icazet mi alması gerekirdi. Adaylığımı ne şekilde açıklamalıydım bilemiyorum. Bana göre her Fenerbahçe kongre üyesi aday olabilir... Adaylığını açıklayan kişileri FETÖ'cülükle suçlarsak demokrasiden çok çok uzaklaşırız. Sayın başkanımız bugün adaylığını açıkladı, camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Medeni bir şekilde yapılmış iyi bir rekabet yarar sağlar.

3 Temmuz Fenerbahçeliyim diyen herkesin kırmızı çizgisidir. Daha çok uzun yıllar sürebilecek bu sürece, camiada yer alan her başkan ve her yönetim hakkımızı savunmak zorundadır. Seçildiğimiz zaman bu alçak saldırının peşini asla bırakmayacağımıza, bu süreçte uğradığımız zararın tazminatını çıkarmaya çalışacağımızı asla unutmayacağız.