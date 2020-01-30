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Spor Arena
Haber Giriş: 30.01.2020 - 18:12,Son Güncelleme:/

Canlı | ALBA Berlin Fenerbahçe Beko

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Canlı | ALBA Berlin Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında ALBA Berlin Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşıyor.

Hürriyet

 

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

 

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Hürriyet

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