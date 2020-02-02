CANLI | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mete Kalkavan düdük çalıyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu.
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE 11'LER
Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse.
Yeni Malatyaspor XI: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Donald, Chaaleli, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut.
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