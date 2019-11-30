CANLI | Alanyaspor - MKE Ankaragücü
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Alper Ulusoy düdük çalıyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstleniyor.
Saat 17.30'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER:
Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Bakasetas, Welinton, Caulker, Baiano, Musa, Siopis, Campos, Efecan, Bammou.
Ankaragücü XI: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke, Hasan, Canteros, Mehmet Sak, Orgill.
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